INEDIT - Stan Getz à Paris en 1979 (2/2)

En ouvrant les boites rondes en métal qui contiennent les bandes magnétiques de l’enregistrement, nous avons eu la belle surprise de découvrir cette affiche originale du concert de Stan Getz, un document d’archives à consulter ci-dessous et sur lequel on peut d’ailleurs voir le logo France Musique de l’époque. Après « Lady Day », superbe ballade écrite par Wayne Shorter en l’honneur de Billie Holiday et diffusée dans la première partie, voici, pour débuter la seconde, une autre composition de Shorter en hommage, cette fois-ci, au saxophoniste Lester Young : « Lester Left Town »…

Stan Getz (saxophone ténor)

Andy LaVerne (piano et synthétiseurs)

Chuck Loeb (guitare)

Earl Sauls (contrebasse)

Victor Jones (batterie)

Lester Left Town (Wayne Shorter)

(Wayne Shorter) Chappaqua (Andy LaVerne)

(Andy LaVerne) Empty Shells (Andy LaVerne)

(Andy LaVerne) Spring Can Really Hang You Up The Most (Tommy Wolf)

(Tommy Wolf) Stan’s Blues (Stan Getz)

