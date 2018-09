INEDIT - Sonny Rollins à Paris en 1982 (2/2)

Poursuivons l’écoute du concert flamboyant de Sonny Rollins qui, après avoir croisé la route de Miles Davis, de Charlie Parker ou de Thelonious Monk entre autres, aura failli se brûler les ailles à de nombreuses reprises. A cause d’une célébrité trop précoce, à cause des drogues, à cause de la difficulté à trouver sa place parmi les autres stars du jazz à commencer par Coltrane. John Coltrane, à propos duquel Rollins déclare : « Quand je repense à ma relation avec Coltrane je me dis que j'ai fait beaucoup de choses stupides que j'aurais pu éviter si j'avais été plus mûr ». Retrouvons-le apaisé, en pleine forme, en accord avec lui-même, à l’âge de 52 ans…

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Bobby Broom et Yoshiaki Masuo (guitare)

Lincoln Goines (basse)

Tommy Campbell (batterie)

Penny Saved (Bobby Broom)

Smoke Gets In Your Eyes (Jerome Kern)

Reel Life (Sonny Rollins)

I’ll Be Seeing You (Sammy Fain, Irving Kahal)

Azalea (Sonny Rollins)