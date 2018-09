INEDIT - Sonny Rollins à Paris en 1982 (1/2)

Walter Theodore ‘Sonny’ Rollins, légende du sax ténor, « Saxophone Colossus », surnom qu’il doit à sa stature imposante et à son album du même nom, paru en 1956. Malheureusement, depuis 2012, le colosse est muet, des problèmes respiratoires l’empêchant de jouer. Et, comme ça nous manquait de l’entendre, en chair et en os, nous avons profité de l’été pour fouiller dans les magnifiques archives Ina - Radio France. Voici un Rollins très mordant, avec un son puissant et toujours cette incroyable envie d’expérimentation…

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Bobby Broom et Yoshiaki Masuo (guitare)

Lincoln Goines (basse)

Tommy Campbell (batterie)

Best Wishes (Sonny Rollins)

McGhee (Sonny Rollins)

Coconut Bread (Sonny Rollins)

I'm Old Fashioned (Jerome Kern, Johnny Mercer)