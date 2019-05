INEDIT - James Brown à Juan-les-Pins en 1984 (2/2)

Source d'inspiration pour tant d’artistes, de Michael Jackson à Prince, en passant les rappeurs, les DJs et même Miles Davis, James Brown demeure lui-même très inspiré en cette année 1984. Une année particulière car c’est la dernière avant le regrettable « Living In America » et la descente aux enfers jusqu’à sa disparition en 2006. Ici c’est l’inverse, Mister Dynamite mérite amplement son surnom et fait littéralement exploser son répertoire avec des versions jubilatoires de « Papa's Got A Brand New Bag », « I Got You (I Feel Good) » et « Please, Please, Please » pour conclure avec l’incontournable « Sex Machine ». Cerise sur le gâteau, le saxophoniste Maceo Parker a réintégré la famille…

James Brown (voix)

Martha High (voix)

Joe Collier (trompette)

George Dickerson (bugle)

Maceo Parker (saxophone alto)

St-Clair Pinckney (saxophone ténor)

Ronald Laster (guitare)

'Sweet' Charles Sherrell (claviers)

Jimmy Lee Moore (basse)

Arthur Dickson (batterie)

Tony Cook (batterie)