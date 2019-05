INEDIT - James Brown à Juan-les-Pins en 1984 (1/2)

Pour la 200ème de l’émission, nous faisons un pas de côté en diffusant les rythmes endiablés du roi de la soul, James Brown. Il s’agit d'un concert inédit de celui qui aura réussi à envoûter trois ou quatre générations depuis ses débuts avec « Please, Please, Please », en 1956. Dans les années 80, son image s’est quelque peu ternie. Nous ne sommes plus dans ces années fastes où il imposait la soul, ni au milieu des années 60 quand il inventait le funk. Mais, avant de sombrer définitivement dans les violences conjugales, la détention d’armes et la consommation de drogues dures, il nous offre quelques concerts mémorables, comme celui capté par Radio France, à Antibes, et qui n’est jamais paru au disque…

James Brown (voix)

Martha High (voix)

Joe Collier (trompette)

George Dickerson (bugle)

Maceo Parker (saxophone alto)

St-Clair Pinckney (saxophone ténor)

Ronald Laster (guitare)

'Sweet' Charles Sherrell (claviers)

Jimmy Lee Moore (basse)

Arthur Dickson (batterie)

Tony Cook (batterie)