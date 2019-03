INEDIT - Erroll Garner à Paris

Erroll Garner est un surdoué. Il jouait du piano depuis l’âge de 3 ans en autodidacte. Le fait de ne savoir ni lire ni écrire la musique ne l’aura pas empêché de composer « Misty » et encore moins de créer un style pianistique parmi les plus originaux de l’histoire du jazz avec notamment ce génial décalage entre sa main gauche qui marque le tempo et sa main droite qui joue la mélodie au fond du temps. Il faudrait avoir eu la chance d’écouter Paris Inter, dans les années 60, pour entendre cet enregistrement. Il s’agit d'un concert jamais paru au disque, un document rare et d'une qualité musicale exceptionnelle…

Erroll Garner (piano)

Eddie Calhoun (contrebasse)

Kelly Martin (batterie)

Erroll's Theme (Erroll Garner)

(Erroll Garner) Where Or When (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) Autumn Leaves (Joseph Kosma)

(Joseph Kosma) They Can't Take That Away From Me (George Gershwin, Ira Gershwin)

(George Gershwin, Ira Gershwin) Some Of These Days (Shelton Brooks)

(Shelton Brooks) Mambo Erroll (Erroll Garner)

(Erroll Garner) I Cover The Waterfront (Johnny Green, Edward Heyman)

(Johnny Green, Edward Heyman) Back Home Again In Indiana (James F. Hanley, Ballard MacDonald)

(James F. Hanley, Ballard MacDonald) Laura (David Raksin)

(David Raksin) You Do Something To Me (Cole Porter)

(Cole Porter) Erroll's Theme (Erroll Garner)

Erroll Garner ‎– Nightconcert (Mack Avenue Records ‎– MAC1142)

When Your Lover Has Gone (Einar Aaron Swan)

(Einar Aaron Swan) No More Shadows (Erroll Garner, Edward Heyman)

(Erroll Garner, Edward Heyman) 'S Wonderful (George Gershwin, Ira Gershwin)