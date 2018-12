INEDIT : Ella Fitzgerald à Nice en 1971 (2/2)

Nous sommes au Théâtre de Verdure, à Nice. Ella Fitzgerald est au sommet de sa gloire. L’année suivante, c’est elle qui sera choisie pour le show de la mi-temps du Super Bowl, l’événement sportif et télévisuel préféré des américains. Elle a donc laissé place aujourd’hui à Katy Perry, Beyoncé ou encore Lady Gaga. Ella apparaît apaisée et décontractée, alors qu’elle vient de perdre un ami très cher, Louis Armstrong, décédé deux semaines plus tôt…

Ella Fitzgerald (voix)

Tommy Flanagan (piano)

Frank De La Rosa (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

Mood Indigo (Duke Ellington, Barney Bigard, Irving Mills) / Do Nothin' Til You Hear From Me (Duke Ellington, Bob Russell) / It Don't Mean A Thing (Duke Ellington, Irving Mills)

(Duke Ellington, Barney Bigard, Irving Mills) / (Duke Ellington, Bob Russell) / (Duke Ellington, Irving Mills) David Danced Before The Lord With All His Might (Duke Ellington)

(Duke Ellington) Night And Day (Cole Porter)

(Cole Porter) Summertime (George Gershwin, DuBose Heyward)

(George Gershwin, DuBose Heyward) The Boy From Ipanema (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Norman Gimbel) / Fly Me To The Moon (Bart Howard) / Água De Beber (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Norman Gimbel)

(Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Norman Gimbel) / (Bart Howard) / (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Norman Gimbel) Something (George Harrison)

(George Harrison) Put A Little Love In Your Heart (Jackie DeShannon, Jimmy Holiday, Randy Myers)

