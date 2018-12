INEDIT : Ella Fitzgerald à Nice en 1971 (1/2)

Nous avons retrouvé dans nos archives le concert que la ‘First Lady of Song’ avait donné la veille de l'enregistrement de son album « Ella A Nice ». Il s’agit, comme le rappelle André Francis en introduction, de la première venue d’Ella Fitzgerald à Nice dans le cadre du Festival International de jazz. Une captation qui n’a jamais été rediffusée dans son intégralité et que nos partenaires de l’Ina viennent de remasteriser spécialement pour les auditrices et auditeurs des « Légendes du jazz »…

Ella Fitzgerald (voix)

Tommy Flanagan (piano)

Frank De La Rosa (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

Saint Louis Blues (William Christopher Handy)

(William Christopher Handy) Willow Weep For Me (Ann Ronell)

(Ann Ronell) (They Long To Be) Close To You (Burt Bacharach, Hal David)

(Burt Bacharach, Hal David) Mas Que Nada ! (Jorge Ben)

(Jorge Ben) They Can't Take That Away From Me (George Gershwin, Ira Gershwin)

(George Gershwin, Ira Gershwin) Get Out Of Town / (You'd Be So) Easy To Love / You Do Something To Me (Cole Porter)

(Cole Porter) Body And Soul (Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton, Johnny Green) / The Man I Love / I Loves You, Porgy (George Gershwin, Ira Gershwin)

(Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton, Johnny Green) / (George Gershwin, Ira Gershwin) Manteca (Dizzy Gillespie, Chano Pozo, Gil Fuller)

(Dizzy Gillespie, Chano Pozo, Gil Fuller) Con Alma (Dizzy Gillespie)

(Dizzy Gillespie) ‘Round Midnight (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Sunny (Bobby Hebb)

