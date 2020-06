Horace Silver à Antibes Juan-les-Pins en 1976

Horace Silver au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 22 juillet 1976.

Son père originaire du Cap-Vert (qui s’appelait en réalité Silva) lui a enseigné la musique de ces belles îles lusophones et le jeune Horace ne tarde pas à s’illustrer tout d’abord au saxophone. Instrument qui lui permet de rencontrer Stan Getz qui lui offre, en 1950, une place de pianiste dans son quartet. En tant que pianiste, Horace Silver n’est pas vraiment un virtuose, sauf que sa façon de jouer, très personnelle en rebondissant sur le clavier, avec cette main gauche toute en syncopes, fait que l’on reconnaît son style entre mille. Mais, en tant que compositeur, c’est une autre histoire. Horace Silver est un expert de la mélodie, avec, à son crédit, des thèmes que l’on fredonne dès la première écoute, parmi lesquels The Preacher, Señor Blues, Peace, Nica’s Dream, Sister Sadie et, bien sûr, Song For My Father…

Horace Silver (piano)

Bob Berg (saxophone ténor)

Tom Harrell (trompette)

Steve Beskrone (basse)

Eddie Gladden (batterie)

In Pursuit Of The 27th Man (Horace Silver)

(Horace Silver) Slow Down (Larry Williams)

(Larry Williams) Song For My Father (Horace Silver)

(Horace Silver) Keep On Gettin' Up (Horace Silver)

Horace Silver - You Gotta Take A Little Love (Blue Note ‎– BST 84309)