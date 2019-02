Hommage à André Francis (2/2)

Nous poursuivons notre hommage à André Francis qui était à l’origine de l’immense majorité des concerts d’archives que nous diffusons dans « Les légendes du jazz ». En 2016, il avait rendu visite à nos partenaires de l’Institut National de l’Audiovisuel, pour les remercier d’avoir pris soin de tous ces enregistrements. Son émotion avait beaucoup touché Christelle Rousseau, Ani Lauzzana, Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois qui travaillent avec nous sur cette émission. Un moment de grâce que vous pouvez revivre puisqu’il a été capté dans le cadre du documentaire intitulé « Le jazz, une aventure radiophonique » signé Elise Gruau, diffusé chez nos amis de France Culture et qui est toujours disponible à la réécoute. André Francis qui, par ailleurs, était un brin taquin, puisqu’il aimait dire que sa vie s'était construite sur un malentendu. Celui qui fut la voix du jazz sur les ondes de Radio France, l’un des fondateurs de l'Académie du jazz en 1954, le directeur artistique du festival de Châteauvallon de 1970 à 1980, créateur du Concours National de jazz de la Défense en 1977, qui fut le premier président de l’Orchestre national de jazz en 1986, qui présenta jusqu'en 1999 le Festival de jazz d’Antibes Juan-les-Pins, cet homme-là s’imaginait un autre destin. Il se rêvait créateur plus que passeur, peintre ou dessinateur plus qu’homme de médias. Ce sont donc les images qui l’animaient, mais c’est le son qui l'a rattrapé…

Raymond Fol, Georges Arvanitas, René Urtreger, Martial Solal (piano)

Eddy Louiss (orgue)

Luigi Trussardi, Jacky Samson (contrebasse)

René Nand, Charles Saudrais (batterie)

All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar Hammerstein II)

Blues En Fa (anonyme)

Louiss’t’heure (Eddie Louiss)

Cantaloupe Island (Herbie Hancock)

Things Ain't What They Used To Be (Mercer Ellington)

8 Avril (Martial Solal)

Cherokee (Ray Noble)

