Hommage à André Francis (1/2)

Cette émission « Les légendes du jazz » n’existerait pas sans l’immense collection d’enregistrements qu’il a confié à nos partenaires de l’Ina. Sans lui, notre musique préférée n’aurait pas eu, sur les ondes, la place qu’elle occupe aujourd’hui, ce qui résume assez bien l’impact qu’a eu sur nous ce grand homme de radio et de télévision, ce militant du service public, cet amoureux du jazz qu’était André Francis. Né le 16 juin 1925 à Paris, il avait fait ses débuts à la radio en 1947 avec un programme consacré à la littérature africaine puis à la poésie avant que ne s’ouvre sa longue carrière vouée au jazz avec des milliers d’émissions sur les antennes de la RTF puis de l’ORTF et enfin de Radio France, que ce soit sur France Inter, France Culture et France Musique avec, parmi les plus connues, « Jazz Sur Scène » et « Jazz Vivant ». Producteur de concerts inlassable, il s’est aussi impliqué dans de nombreux festivals, que ce soit en tant que présentateur ou organisateur, au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins ou à celui de Châteauvallon dans le Var, sans oublier le Concours National de Jazz de La Défense qui fut créé en 1977. Et les chiffres sont vertigineux ! De 1947 jusqu’à sa décision de prendre sa retraite en 1996, il aura enregistré plus de 10000 concerts. Voici l’un des plus emblématiques, le premier concert de jazz présenté, en direct sur France Musique, depuis le Studio 104 de la Maison de la Radio…

Raymond Fol, Georges Arvanitas, René Urtreger, Martial Solal (piano)

Eddy Louiss (orgue)

Luigi Trussardi, Jacky Samson (contrebasse)

René Nand, Charles Saudrais (batterie)

Tristan (Raymond Fol)

Adagio En Bossa Nova (Raymond Fol)

Bilova (Raymond Fol)

Colchique Dans Les Prés (Francine Cockenpot)

No Struck (Ted Curson)

Ruby My Dear (Thelonious Monk)

Jubilation (Junior Mance)

Easy Does It (Sy Oliver, Trummy Young)

All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar Hammerstein II)

