Hermeto Pascoal à Antibes en 1986 (1/2)

Hermeto Pascoal au Festival de Jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 19 juillet 1986.

Avec sa longue barbe blanche, on le surnomme le magicien ou le sorcier. On pourrait oser l’alchimiste. Car le multi-instrumentiste brésilien Hermeto Pascoal est capable de tout transformer en musique : une théière, des bulles dans un verre d’eau, un radiateur, des jouets d'enfants et même les cris d’un petit cochon (sans lui faire de mal) ! Bienvenue dans une expérience hors catégorie…

Hermeto Pascoal (claviers, accordéon, saxophone alto, piccolo et voix)

Carlos Malta (flûte, saxophones soprano, ténor et baryton)

Paulo Moura (saxophone soprano)

Jovino Santos Neto (claviers)

Itiberê Zwarg (basse)

Márcio Bahia (batterie)

Pernambuco (percussions)

Essa Foi Demais (Hermeto Pascoal)

Ja Cheguei (Hermeto Pascoal

Dentro D’Alma (Hermeto Pascoal)