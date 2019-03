Herbie Hancock à Nice en 1987

Une blague court depuis longtemps parmi les musiciens et Michel Contat la rappelait en 2010 dans Télérama, en introduction de l'article qu’il consacrait à la carrière de Herbie Hancock : « Un malabar, en pleine rue, braque son revolver sur le front de Chick Corea : "T'as trois secondes pour choisir : harmonie ou rythme ?" Chick hésite puis lâche : "Harmonie - C'est bon, casse-toi !" Arrive McCoy Tyner : "Harmonie ou rythme ?" McCoy, du tac au tac : " Rythme - Ok, File ! " Surgit Herbie Hancock : "Harmonie ou rythme ? " Herbie, calme comme d'habitude, zen, index pointés, rigolard : "Shoot me !" ». Un clin d'oeil pour rappeler, si besoin était, que c’est l’un des plus grands pianistes et compositeurs de l’histoire du jazz et que sa réputation d’avoir redéfini le rôle de la section rythmique, dans les années 60 chez Miles Davis, est tout sauf usurpée...

Herbie Hancock (piano)

Buster Williams (contrebasse)

Al Foster (batterie)

Limehouse Blues (Philip Braham)

(Philip Braham) Dolphin Dance (Herbie Hancock)

(Herbie Hancock) Air Dancing (Buster Williams)

(Buster Williams) Just One Of Those Things (Cole Porter)