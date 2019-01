Helen Merrill à Saint-Julien-Beychevelle en 1991

Nous retrouvons Helen Merrill et Gordon Beck, cette fois-ci en duo et dans un décor un peu particulier : un château construit en 1565 par l'évêque François de Foix-Candale, puis réédifié en 1757 par le marquis de Brassier, baron de Beychevelle. Et enfin la famille Achille-Fould qui, dès 1890, donnera ses lettres de noblesse à ce domaine établi sur des sols de graves garonnaises profondes. Sur France Musique, nous ne faisons pas de publicité et encore moins pour de l’alcool, mais voici Helen Merrill et Gordon Beck au Château Beychevelle, sans aucune modération…

Helen Merrill (voix)

Gordon Beck (piano)

My Favorite Things (Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II)

When Lights Are Low (Benny Carter, Spencer Williams)

Time After Time (Sammy Cahn, Jule Styne)

Just Friends (John Klenner, Sam M. Lewis)

Summertime (George Gershwin, DuBose Heyward)

When I Look In Your Eyes (Leslie Bricusse)

What Is This Thing Called Love? (Cole Porter)

Bill (Gordon Beck)

You'd Be So Nice To Come Home To (Cole Porter)

The Thrill Is Gone (Lew Brown, Ray Henderson)

Come Rain Or Come Shine (Harold Arlen, Johnny Mercer)

I Love Paris (Cole Porter)

