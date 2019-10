Harry 'Sweets' Edison & Eddie ‘Lockjaw’ Davis à Paris en 1977 (2/2)

Le trompettiste Harry 'Sweets' Edison et le saxophoniste Eddie ‘Lockjaw’ Davis se sont très bien entourés. Du pianiste Gerry Wiggins, accompagnateur recherché par de très nombreuses chanteuses, de Dinah Washington à Carmen McRae en passant par Marylin Monroe. Du contrebassiste Major Holley, personnage de bande dessinée dont les facéties ne doivent pas faire oublier qu’il fut un musicien de tout premier plan; comme son modèle Slam Stewart, il double vocalement son instrument. Et du batteur Oliver Jackson qui a fait ses débuts, dans les années 40, avec Thad Jones et Tommy Flanagan, et a créé, avec le batteur Eddie Locke, le show intitulé « Bop & Locke »…

Harry 'Sweets' Edison (trompette)

Eddie ‘Lockjaw’ Davis (saxophone ténor)

Gerry Wiggins (piano)

Major Holley (contrebasse)

Oliver Jackson (batterie)