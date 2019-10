Harry 'Sweets' Edison & Eddie ‘Lockjaw’ Davis à Paris en 1977 (1/2)

Harry 'Sweets' Edison et Eddie ‘Lockjaw’ Davis, le trompettiste et le saxophoniste, deux musiciens inséparables et indissociables de l’orchestre de Count Basie dont ils firent partie, dès le milieu des années 30, pour 'Sweets' et au cours des années 50 pour ‘Lockjaw’. 'Sweets', un surnom qui fut donné à Harry Edison par Lester Young et qui évoque le pouvoir de séduction du trompettiste toujours entouré de nombreuses admiratrices. ‘Lockjaw’ (verrouiller la mâchoire) décrit la manière très caractéristique avec laquelle Eddie Davis serre son bec de saxophone ténor, entre force et douceur…

Harry 'Sweets' Edison (trompette)

Eddie ‘Lockjaw’ Davis (saxophone ténor)

Gerry Wiggins (piano)

Major Holley (contrebasse)

Oliver Jackson (batterie)