Hampton Hawes à la Maison de la Radio en 1971

Hampton Hawes au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 25 juin 1971.

Hampton Hawes, pianiste autodidacte, précoce et surdoué, capable à l’âge de 3 ans de reproduire à l’oreille des airs complexes et qui, adolescent, joue déjà avec Dexter Gordon, Wardell Gray, Art Pepper ou Shorty Rogers. A 18 ans, il intègre le quintet du trompettiste et pionnier du bebop Howard McGhee aux côtés de Charlie Parker qui sera son ami et une grande inspiration. En 1955, il forme son propre trio avec le contrebassiste Red Mitchell et le batteur Chuck Thompson et enregistre pour le label Contemporary des disques considérés comme parmi les meilleurs du style West Coast de l’époque…

Hampton Hawes (piano)

Henry Franklin (contrebasse)

Michael Carvin (batterie)

This Guy's In Love With You (Burt Bacharach)

(Burt Bacharach) High In The Sky (Hampton Hawes)

(Hampton Hawes) Carmel (Hampton Hawes)

(Hampton Hawes) Black Forest Blues (Hampton Hawes)

Ahmad Jamal au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 25 juin 1971

Ahmad Jamal (piano)

Jamil Nasser (contrebasse)

Frank Gant (batterie)

Poinciana (Buddy Bernier, Nat Simon)