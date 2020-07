Gil Evans à Paris en 1976

Gil Evans au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 4 novembre 1976.

André Francis, à qui l’on doit la plupart de nos archives jazz Ina - Radio France présentait ainsi Gil Evans, à l’époque : « Un des grands magiciens de l’orchestre, un chercheur attentif à l’évolution des mœurs sonores, un expérimentateur d’alliages instrumentaux subtils et inédits, un compagnon qui ne brime pas ses musiciens mais élève son art à les mettre en valeur et un architecte qui bâtit son domaine de la manière la plus ouverte, en remettant toujours en cause les formes de son discours »...

Gil Evans (piano)

Jon Faddis (trompette)

Lew Soloff (trompette)

Janice Robinson (trombone)

George Adams (saxophone ténor)

John Clark (cor, guitare)

Peter Levin (cor, synthétiseurs)

Bob Stewart (tuba)

Van Manakas (guitare)

Mike Richmond (basse)

Sue Evans (batterie, percussions)

Summertime (George Gershwin, DuBose Heyward, Ira Gershwin)

The Meaning Of The Blues (Bobby Troup)

Ictus (Carla Bley)

[1ère diffusion 18/11/2017]