The Giants Of Jazz à Paris en 1972 (1/2)

Au début des années 70, le producteur George Wein a réuni pour une tournée européenne le trompettiste Dizzy Gillespie, le tromboniste Kai Winding, le saxophoniste Sonny Stitt, le pianiste Thelonious Monk, le contrebassiste Al McKibbon et le batteur Art Blakey. Nous avons diffusé en 2017, à l’occasion du centenaire de la naissance de Gillespie, le concert donné par The Giants Of Jazz, le 22 octobre 1971, au Palais de Chaillot à Paris. Un an plus tard, André Francis, n’avait pas hésité à mobiliser de nouveau les ingénieurs du son de l’ORTF pour un concert à l’Olympia…

Dizzy Gillespie (trompette)

Kai Winding (trombone)

Sonny Stitt (saxophone alto, saxophone ténor)

Thelonious Monk (piano)

Al McKibbon (contrebasse)

Art Blakey (batterie)

Blue 'n' Boogie (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)

Epistrophy (Thelonious Monk, Kenny Clarke)

Lover Man (Jimmy Davis, Ram Ramirez, James Sherman)

I Can't Get Started (Vernon Duke, Ira Gershwin)

Stardust (Hoagy Carmichael, Mitchell Parish)

And Then She Stopped (Dizzy Gillespie)