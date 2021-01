The Giants Of Jazz à Paris en 1971 (2/2)

The Giants Of Jazz au Palais de Chaillot à Paris le 22 octobre 1971.

« Ces avant-gardistes d’hier devenus les maîtres d’aujourd’hui ». André Francis avait fort bien défini le all-star The Giants Of Jazz. Pour certains critiques de l’époque, il s'agissait d'un projet commercial, daté. Ils oubliaient sans doute un peu vite que les membres de ce sextet avaient soit initié, soit contribué à la révolution du bebop, 30 ans plus tôt...

Dizzy Gillespie (trompette)

Sonny Stitt (saxophones alto et ténor)

Kai Winding (trombone)

Thelonious Monk (piano)

Al McKibbon (contrebasse)

Art Blakey (batterie)

Woody'n You (Dizzy Gillespie)

Wee (Allen's Alley) (Denzil Best)

Blue Monk (Thelonious Monk)

Tin Tin Deo (Dizzy Gillespie, Chano Pozo)

A Night In Tunisia (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)