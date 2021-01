The Giants Of Jazz à Paris en 1971 (1/2)

The Giants Of Jazz au Palais de Chaillot à Paris le 22 octobre 1971.

Au début des années 70, le producteur et créateur du Newport Jazz Festival, George Wein réunit The Giants Of Jazz, ce all-star de six légendes du jazz pour une belle tournée qui, en Europe, les mènera de Londres à Milan, de Rotterdam à Copenhague, de Varsovie à Böblingen, et bien sûr à Paris où ils se produisent au Palais de Chaillot...

Dizzy Gillespie (trompette)

Sonny Stitt (saxophones alto et ténor)

Kai Winding (trombone)

Thelonious Monk (piano)

Al McKibbon (contrebasse)

Art Blakey (batterie)

Présentation

Blue 'N' Boogie (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)

'Round Midnight (Thelonious Monk)

I Mean You (Thelonious Monk)

Lover Man (Jimmy Davis, Roger 'Ram' Ramirez, James Sherman)

Woody'n You (Dizzy Gillespie)