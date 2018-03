Gerry Mulligan à Paris en 1976 (1/2)

Gerald Joseph Mulligan, né le 6 avril 1927 à New York, est un artiste multiforme. Le grand public le connaît surtout pour sa sonorité inimitable de saxophone baryton, mais il jouait aussi merveilleusement bien du saxophone soprano, de la clarinette et du piano. Il reste aussi dans l’histoire du jazz comme un remarquable compositeur et arrangeur ayant écrit notamment pour les orchestres de Claude Thornhill, Stan Kenton et celui de Miles Davis, le fameux nonet fondé en septembre 1948, pour lequel il compose et orchestre, entre autres, trois titres immortalisés dans l’album « Birth Of The Cool »: « Rocker », « Venus de Milo » et « Jeru ». Au début des années 50, il forme avec le trompettiste Chet Baker le fameux quartet sans piano, ce qui va les amener à créer une forme de contrepoint improvisé, libéré de l’harmonie imposée par les accords de piano. Novatrice, sur le plan du son et du style, cette formation demeure l’une des plus emblématiques de ce que l’on a appelé cool jazz…

Bob Brookmeyer (trombone à piston)

Gerry Mulligan (saxophone baryton)

Lew Soloff (trompette)

Chris Woods (saxophone alto)

Tom Fay (piano)

Pierre Michelot (contrebasse)

Bobby Rosengarden (batterie)

le Jersey City State College Band dirigé par Richard Lowenthal

Maytag (Gerry Mulligan)

Walkin’ Shoes (Gerry Mulligan)

Manoir De Mes Rêves (Django Reinhardt)

Groovin’ Hard (Don Menza)

Meet The Flintstones (Hoyt Curtin, William Hanna, Joseph Barbera)

Jeru (Gerry Mulligan)

My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Satin Doll (Duke Ellington)

Out Back Of The Barn (Gerry Mulligan)

