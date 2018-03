Gerry Mulligan à Paris en 1976 (2/2)

Gerry Mulligan était un artiste total, multi-instrumentiste surdoué, compositeur et arrangeur recherché. C’était aussi un grand humaniste qui déclarait, à Vérone, en 1990: « Nous avons tendance à définir les gens par ce qu'ils font et c'est une simplification excessive parce que je me définirais, avant tout, comme un être humain et, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les valeurs humaines ». « Il y a des mots, qui ont été perdus dans l'usage moderne, que j'aime inclure dans ma musique, ce que je me suis efforcé à faire toute ma vie : la beauté, la grâce, la noblesse. Ce sont les choses que la musique peut nous apporter en tant qu'êtres humains et je pense que c'est bien que, nous qui faisons de la musique, gardons cela dans notre conscience »…

Bob Brookmeyer (trombone à piston)

Gerry Mulligan (saxophone baryton)

Lew Soloff (trompette)

Chris Woods (saxophone alto)

Tom Fay (piano)

Pierre Michelot (contrebasse)

Bobby Rosengarden (batterie)

le Jersey City State College Band dirigé par Richard Lowenthal

Line For Lyons (Gerry Mulligan)

Portrait Of A Golden Angel (Chris Woods)

Monsieur Lesbois In Paris (Chris Woods)

Come Rain Or Come Shine (Harold Arlen)

I'm Gonna Go Fishin' (Duke Ellington)

Five Brothers (Gerry Mulligan)

Song For Strayhorn (Gerry Mulligan)

Maytag (Gerry Mulligan)