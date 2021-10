Gerry Mulligan à Paris en 1976 (2/2)

Gerry Mulligan à l'Epace Cardin à Paris le 29 décembre 1976.

En 1990, Gerry Mulligan déclarait : « Nous avons tendance à définir les gens par ce qu'ils font et c'est une simplification excessive parce que je me définirais, avant tout, comme un être humain. Et ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les valeurs humaines. Il y a des mots qui ont été perdus dans l'usage moderne, que j'aime inclure dans ma musique : la beauté, la grâce, la noblesse. Ce sont les choses que la musique peut nous apporter en tant qu'êtres humains et je pense que c'est bien que, nous qui faisons de la musique, gardons cela dans notre conscience »…

Gerry Mulligan (saxophone baryton)

Lew Soloff (trompette)

Chris Woods (saxophone alto)

Tom Fay (piano)

Pierre Michelot (contrebasse)

Bobby Rosengarden (batterie)

Jersey City State College Band

Dick Lowenthal (direction)

