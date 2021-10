Gerry Mulligan à Paris en 1976 (1/2)

Gerry Mulligan à l'Epace Cardin à Paris le 29 décembre 1976.

On connaît surtout Gerry Mulligan pour sa sublime sonorité de saxophone baryton. Il jouait aussi merveilleusement bien du saxophone soprano et de la clarinette. C’est également un remarquable compositeur et un arrangeur qui a œuvré, entre autres, avec Miles Davis dans le nonet fondé en 1948 et pour lequel il a écrit et orchestré les titres « Rocker », « Venus de Milo » et « Jeru » que l'on peut entendre dans le fameux album « Birth Of The Cool »...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Gerry Mulligan (saxophone baryton)

Lew Soloff (trompette)

Chris Woods (saxophone alto)

Tom Fay (piano)

Pierre Michelot (contrebasse)

Bobby Rosengarden (batterie)

Jersey City State College Band

Dick Lowenthal (direction)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.