Georges Arvanitas à la Maison de la radio en 1991

Georges Arvanitas est né à Marseille, en juin 1931, de parents originaires de Constantinople. C'était un immense pianiste, admiré par ses pairs, à défaut d’être connu du grand public. A 18 ans, il joue déjà avec quelques stars de passage comme Don Byas, James Moody ou Buck Clayton. En 1952, il décide de s’installer à Paris, où il va faire les beaux jours de clubs tels que Le Tabou, Les Trois Mailletz et Le Club Saint-Germain, aux côtés de Bill Coleman, Michel Attenoux et Michel de Villers. Au début des années 60, Il se produit au club Blue Note avec, entre autres, le trompettiste et chanteur Chet Baker, les saxophonistes Dexter Gordon et Johnny Griffin. Et, au fil des ans, on retrouve son nom au dos de nombreuses pochettes de disques : Toots Thielemans, Cat Anderson, Don Byas et Les Double Six pour ne citer qu’eux. Voici Georges Arvanitas, entouré de deux musiciens avec lesquels il a fondé cette section rythmique que les solistes américains s’arrachaient et que l’on connaît sous l’appellation Trio Arvanitas : Jacky Samson à la contrebasse et Charles Saudrais à la batterie, un mariage à trois qui aura duré 28 ans…

Georges Arvanitas (piano)

Jacky Samson (contrebasse)

Charles Saudrais (batterie)