George Adams & Don Pullen en 1986 à Paris (1/2)

L’un des groupes les plus inventifs, les plus dynamiques de la scène jazz des années 80, le quartet de George Adams et Don Pullen a enregistré une bonne dizaine d’albums, nous offrant une musique qui revendique l’héritage de Charles Mingus car trois des membres du quartet ont joué avec lui. A commencer par Dannie Richmond, batteur de la plupart des chefs-d’œuvre de Mingus qu’il a côtoyé à partir de 1956 et pendant 21 ans hormis une courte pause. Le saxophoniste et flûtiste George Adams a rejoint Mingus en 1973, la même année que le pianiste Don Pullen. Et le quatrième homme, le contrebassiste Cameron Brown, n’aura bien sûr jamais joué avec Mingus, ce qui n’enlève rien à son immense talent…

George Adams (saxophone ténor)

Don Pullen (piano)

Cameron Brown (contrebasse)

Dannie Richmond (batterie)

A Time For Sobriety (George Adams)

(George Adams) Song From The Old Country (Don Pullen)

(Don Pullen) Sing Me A Song Everlasting (Don Pullen)

(Don Pullen) God Has Smiled On Me (Traditionnel)