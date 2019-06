George Adams & Don Pullen en 1986 à Paris (2/2)

Le genre d’affiche qu’un fan de jazz des années 80 ne pouvait pas rater ! Un quartet qui revendiquait l’héritage de son mentor, Charles Mingus, mais qui aura su imposer sa propre originalité et qui, en concert, a offert quelques performances mémorables, à l’image de celle captée, au New Morning, par les techniciens de Radio France. Revoici le saxophoniste George Adams associé au pianiste Don Pullen, avec le contrebassiste Cameron Brown et le batteur Dannie Richmond…

George Adams (saxophone ténor)

Don Pullen (piano)

Cameron Brown (contrebasse)

Dannie Richmond (batterie)

Blues (George Adams)

(George Adams) Well, I Guess We'll Never Know (Don Pullen)

(Don Pullen) Big Alice (Don Pullen)

(Don Pullen) Billie's Bounce (Charlie Parker)