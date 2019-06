Freddie Hubbard à Paris en 1993 (2/2)

Retrouvons Freddie Hubbard pour la suite et fin de ce concert. Nous sommes en 1983, dix ans après ce que l'on désigne comme sa période commerciale, avec les albums pour le label CTI. Une période durant laquelle il était toutefois entouré de musiciens tels que Herbie Hancock, Joe Henderson, George Benson, Ron Carter, Jack DeJohnette et même Keith Jarrett. Au début des années 80, il renoue avec un répertoire plus classique, avec le hard bop, le jazz modal et il constitue un tout nouveau quintet…

Freddie Hubbard (trompette et bugle)

Bob Sheppard (saxophone soprano, saxophone ténor et flûte)

Hilton Ruiz (piano)

Herbie Lewis (contrebasse)

Carl Allen (batterie)

First Light (Freddie Hubbard)

(Freddie Hubbard) The Sacrifice (Carl Allen)

(Carl Allen) The New Arrival (Hilton Ruiz)

