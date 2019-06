Freddie Hubbard à Paris en 1993 (1/2)

Freddie Hubbard possédait l’un des plus beaux sons de trompette et de bugle mais, quand on évoque son nom, il ne fait pas toujours l’unanimité. Certains ne comprennent pas qu’on puisse débuter avec Wes Montgomery, jouer du hard bop au sein des Jazz Messengers, enregistrer avec Oliver Nelson, Herbie Hancock ou Wayne Shorter, puis jouer du free jazz chez Ornette Coleman et John Coltrane, tout en connaissant un succès populaire, dans les années 70, avec sa trilogie « Red Clay », « Straight Life » et « First Light ». Sur France Musique, justement, on oublie les préjugés, on ouvre grand les oreilles...

Freddie Hubbard (trompette et bugle)

Bob Sheppard (saxophone soprano, saxophone ténor et flûte)

Hilton Ruiz (piano)

Herbie Lewis (contrebasse)

Carl Allen (batterie)

One Of Another Kind (Freddie Hubbard)

(Freddie Hubbard) One Of A Kind (Freddie Hubbard)

(Freddie Hubbard) Moment To Moment (Henry Mancini, Johnny Mercer)

(Henry Mancini, Johnny Mercer) Rhythm-A-Ning (Thelonious Monk)

