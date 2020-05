[EXCLUSIVITE] Miles Davis à Paris en 1984 (2/2)

Miles Davis au Festival de jazz de Paris le 6 novembre 1984.

Comme on ne fait jamais la révolution tout seul, Miles Davis s’est toujours entouré des meilleurs musiciens pour exercer son talent de chef charismatique. Son millésime 1984 ne déroge pas à la règle : subtil assemblage de virtuosité, de blues et d’audace électrique qui réunit, dans le cadre du Festival de jazz de Paris, le saxophoniste Bob Berg, le guitariste John Scofield, le claviériste Robert Irving, le bassiste Darryl Jones, le batteur Al Foster et le percussionniste Steve Thornton. Un concert Radio France, jamais paru au disque, capté par les ingénieurs du son Michel Lepage et Myron Meerson et restauré à l’Ina spécialement pour l'émission par Jonathan Fitoussi…

Miles Davis (trompette, claviers)

John Scofield (guitare)

Bob Berg (saxophone)

Robert Irving (claviers)

Darryl Jones (basse)

Al Foster (batterie)

Steve Thornton (percussions)

Hopscotch / Star On Cicely (Miles Davis)

(Miles Davis) What's Love Got To Do With It (Graham Lyle, Terry Britten)

(Graham Lyle, Terry Britten) Bass Solo (Darryl Jones)

(Darryl Jones) You're Under Arrest (John Scofield)

(John Scofield) Jean Pierre (Miles Davis)

(Miles Davis) Decoy (Robert Irving III)

Miles Davis - Miles In Paris (Warner Brothers – 38186-3)

Human Nature (John Bettis, Steve Porcaro)