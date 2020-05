[EXCLUSIVITE] Miles Davis à Paris en 1984 (1/2)

Miles Davis au Festival de jazz de Paris le 6 novembre 1984.

Certaines affiches de concert restent gravées dans notre mémoire. Celle du 6 novembre 1984, au Palais Omnisports de Paris-Bercy, en fait partie : Bobby McFerrin en solo, Gil Evans en big band et Miles Davis en septet ! La période électrique de Miles n’a pas toujours fait l’unanimité. On peut préférer Kind Of Blue à Bitches Brew ou encore Birth Of The Cool à Tutu, mais c’est un débat qui revêt assez peu d’intérêt. On se rend à l’évidence : Miles Davis a passé sa vie à innover, à expérimenter et à bouleverser les codes du jazz...

Miles Davis (trompette, claviers)

John Scofield (guitare)

Bob Berg (saxophone)

Robert Irving (claviers)

Darryl Jones (basse)

Al Foster (batterie)

Steve Thornton (percussions)

Star People (Miles Davis

(Miles Davis What It Is (John Scofield, Miles Davis)

(John Scofield, Miles Davis) It Gets Better (Miles Davis)

(Miles Davis) Something's On Your Mind

Time After Time (Cyndi Lauper, Rob Hyman)

(Cyndi Lauper, Rob Hyman) Hopscotch / Star On Cicely (Miles Davis)