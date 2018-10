Etta Jones à Nice en 1984 (2/2)

Précisons que, malgré ce qu'on a toujours cru, le saxophoniste Houston Person n’a jamais été le mari d’Etta Jones. Ce qui ne les aura pas empêché de constituer un couple musical à la rare longévité, puisqu’ils ont enregistré et tourné ensemble pendant plus de trente ans. A leurs côtés, l’organiste David Braham et le batteur Frankie Jones, ainsi que le trompettiste Joe Newman qui a fait les beaux jours du big band de Count Basie et a contribué à fonder, dans les années 60, l’organisation caritative très active à New York : Jazz Interaction…

Etta Jones (voix)

Houston Person (saxophone ténor)

Joe Newman (trompette)

David Braham (orgue)

Frankie Jones (batterie)

Fine And Mellow (Billie Holiday)

(Billie Holiday) I Can't Give You Anything But Love (Jimmy McHugh, Dorothy Fields)

(Jimmy McHugh, Dorothy Fields) I Got It Bad (And That Ain't Good) (Duke Ellington, Paul Francis Webster)

(Duke Ellington, Paul Francis Webster) Autumn Leaves (Joseph Kosma)

(Joseph Kosma) In A Sentimental Mood (Duke Ellington)

(Duke Ellington) Now’s The Time (Charlie Parker)

(Charlie Parker) Exactly Like You (Jimmy McHugh, Dorothy Fields)

(Jimmy McHugh, Dorothy Fields) I'll Be Seeing You (Sammy Fain, Irving Kahal)