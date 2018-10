Etta Jones à Nice en 1984 (1/2)

Etta Jones est née, en 1928, en Caroline du Sud et a grandi à Harlem. Adolescente, elle débute sa carrière professionnelle au sein de l’orchestre du pianiste Buddy Johnson, compositeur entre autres du standard « Since I Fell for You », puis elle se produit avec Barney Bigard, Earl Hines, Oliver Nelson, Kenny Burrell, Milt Jackson ou Cedar Walton. De très bonnes fréquentations qui lui ont valu un indéniable succès critique mais qui n’auront pu éviter une certaine obscurité commerciale. Seul son album « Don't Go To Strangers », paru en en 1960 sur le label Prestige, s’est bien vendu. Elle n’aura donc jamais vraiment reçu la reconnaissance qu'elle méritait...

Etta Jones (voix)

Houston Person (saxophone ténor)

David Braham (orgue)

Frankie Jones (batterie)

I Should Care (Axel Stordahl, Paul Weston, Sammy Cahn)

(Axel Stordahl, Paul Weston, Sammy Cahn) My Romance (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) Darling Je Vous Aime Beaucoup (Anna Sosenko)

(Anna Sosenko) Mean To Me (Fred E. Ahlert, Roy Turk)

(Fred E. Ahlert, Roy Turk) These Foolish Things (Remind Me of You) (Jack Strachey, Eric Maschwitz)

(Jack Strachey, Eric Maschwitz) Bluesology (Milt Jackson)

(Milt Jackson) Ain't Misbehavin' (Fats Waller, Harry Brooks, Andy Razaf)

Etta Jones ‎–Don't Go To Strangers (Prestige ‎– 7186)

Don't Go To Strangers (Arthur Kent, David Mann, Redd Evans)

(Arthur Kent, David Mann, Redd Evans) Fine And Mellow (Billie Holiday)