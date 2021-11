Etta James à Nice en 1990 (2/2)

Etta James à la Grande Parade du Jazz à Nice le 14 juillet 1990.

Jamesetta Hawkins a démarré sa carrière en 1954 et a inversé son prénom pour se faire appeler Etta James. Elles sont très rares les chanteuses qui, comme elle, ont su s’exprimer dans autant de styles : le blues, le gospel, le jazz, le rhythm and blues, la soul et même le rock and roll…

Etta James (voix)

Ronnie Buttacavoli (trompette)

Kraig Kilby (trombone)

Richard Howell (saxophone ténor)

David K. Matthews (claviers)

Josh Sklair, Bobby Murray (guitare)

Bobby Vega (basse)

Herman 'Roscoe' Ernest (batterie)

Donto James (percussions)

You Got Me Runnin' (Baby What You Want Me To Do) (Jimmy Reed)

Love And Happiness (Al Green, Teenie Hodges)

I'd Rather Go Blind (Etta James, Ellington Jordan, Billy Foster)

Damn Your Eyes (Barbara Wyrick, Steve Bogard)

You Can Leave Your Hat On (Randy Newman)