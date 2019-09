Esther Phillips & CTI Summer Jazz à Châteauvallon en 1972 (2/2)

CTI Records c’est aussi de magnifiques pochettes de disques, un design saisissant et de superbes photographies signées Pete Turner. Creed Taylor a eu l’excellente idée de confier ses artistes aux bons soins de Don Sebesky pour les arrangements et à Rudy Van Gelder pour l’enregistrement. Esther Phillips, Freddie Hubbard, Grover Washington, Jr., Hank Crawford, Joe Farrell et Stanley Turrentine, Hubert Laws, Bob James, Ron Carter, Jack DeJohnette et Airto Moreira, sacré casting ! On pourrait croire qu’une telle collection de stars ne crée que confusion sur scène. Bien au contraire…

Esther Phillips (voix)

Freddie Hubbard (trompette)

Grover Washington, Jr. et Hank Crawford (saxophone alto)

Stanley Turrentine et Joe Farrell (saxophone ténor)

Hubert Laws (flûte)

Bob James (piano, orgue)

Ron Carter (basse)

Jack DeJohnette (batterie)

Airto Moreira (percussions)