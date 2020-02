Esther Phillips & CTI Summer Jazz à Châteauvallon en 1972 (1/2)

Esther Phillips & CTI Summer Jazz au Festival de Châteauvallon le 23 août 1972.

CTI Summer Jazz, ce sont les stars de CTI Records, label fondé en 1967 par le producteur américain Creed Taylor qui avait auparavant fondé le label Impulse ! en 1960 (recrutant au passage John Coltrane) et qui a ensuite travaillé pour Verve Records et A&M Records. Avec CTI, il veut fusionner jazz et pop afin de toucher un public plus large et il y parvient, en 1975, notamment grâce au saxophoniste Grover Washington, Jr. et son album « Mister Magic » et avec « What A Diff'rence A Day Makes » de la chanteuse Esther Phillips…

Esther Phillips (voix)

Freddie Hubbard (trompette)

Grover Washington, Jr. et Hank Crawford (saxophone alto)

Stanley Turrentine et Joe Farrell (saxophone ténor)

Hubert Laws (flûte)

Bob James (piano, orgue)

Ron Carter (basse)

Jack DeJohnette (batterie)

Airto Moreira (percussions)