Ella Fitzgerald à Nice en 1972 (2/2)

Cole Porter est à l’honneur. Le mois précédent, Ella Fitzgerald a enregistré, sur des arrangements de Nelson Riddle, un album entièrement dédié aux chansons de Cole Porter. Après celui de 1956, intitulé « Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Song Book », cet opus de 1972 s’appelle plus sobrement « Ella Loves Cole ». Cette année là, c’est elle qui est choisie pour chanter à la fameuse mi-temps du Super Bowl, l’un des événements sportifs et télévisuels les plus suivis par le public américain. Ella Fitzgerald est toujours idéalement entourée de Tommy Flanagan au piano, Niels-Henning Ørsted Pedersen à la contrebasse et Ed Thigpen à la batterie. Du très beau monde rejoint, pour un titre, par une autre légende du jazz, l’homme à la trompette coudée : Dizzy Gillespie…

Ella Fitzgerald (voix)

Dizzy Gillespie (trompette)

Tommy Flanagan (piano)

Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

How High The Moon (Morgan Lewis, Nancy Hamilton)

I’m Beginning To See The Light (Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges, Harry James)

I Get A Kick Out Of You (Cole Porter)

(If You Can't Sing It) You'll Have To Swing It (Mr. Paganini) (Sam Coslow)

I Concentrate On You (Cole Porter)

Alone Too Long (Arthur Schwartz, Dorothy Fields)

The Lady Is A Tramp (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Ray’s Idea (Gil Fuller, Ray Brown)

I Can’t Stop Lovin’ You (Don Gibson)

Mack The Knife (Kurt Weill, Bertolt Brecht)