Ella Fitzgerald à Nice en 1972 (2/2)

Ella Fitzgerald, en 1972, fut choisie pour animer la fameuse mi-temps du Super Bowl, l’un des événements sportifs et télévisuels les plus suivis par le public américain. Elle avait d’ailleurs rendu un vibrant hommage, dans le Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans, à son cher Louis Armstrong, disparu six mois plus tôt. Mais à Nice c’est Cole Porter qui est à l’honneur car elle venait d’enregistrer, sur des arrangements de Nelson Riddle, un album entièrement dédié au répertoire du compositeur...

Ella Fitzgerald (voix)

Tommy Flanagan (piano)

Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

Dizzy Gillespie (trompette)

It's All Right With Me (Cole Porter)

(Cole Porter) I’m Beginning To See The Light (Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges, Harry James)

(Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges, Harry James) I Get A Kick Out Of You (Cole Porter)

(Cole Porter) (If You Can't Sing It) You'll Have To Swing It (Mr. Paganini) (Sam Coslow)

(Sam Coslow) I Concentrate On You (Cole Porter)

(Cole Porter) Alone Too Long (Arthur Schwartz, Dorothy Fields)

(Arthur Schwartz, Dorothy Fields) The Lady Is A Tramp (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

(Richard Rodgers, Lorenz Hart) Ray’s Idea (Gil Fuller, Ray Brown)

(Gil Fuller, Ray Brown) I Can’t Stop Lovin’ You (Don Gibson)

(Don Gibson) Mack The Knife (Kurt Weill, Bertolt Brecht)

