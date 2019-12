Ella Fitzgerald à Nice en 1972 (1/2)

La ‘First Lady of Song’ était de retour sur la Côte d’Azur, un an jour pour jour après son concert immortalisé sur l'album « Ella A Nice ». Nous sommes donc en 1972, ce concert n’est lui jamais paru au disque et il va nous permettre d’entendre une Ella, heureuse, radieuse et apaisée, ce qui n’a pas toujours été le cas dans sa vie. Elle rend hommage à Cole Porter auquel elle venait de consacrer un nouvel album intitulé « Ella Loves Cole »...

Ella Fitzgerald (voix)

Tommy Flanagan (piano)

Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

C'est Magnifique (Cole Porter)

(Cole Porter) Them There Eyes (Maceo Pinkard, Doris Tauber, William Tracey)

(Maceo Pinkard, Doris Tauber, William Tracey) At Long Last Love (Cole Porter)

(Cole Porter) Begin The Beguine (Cole Porter)

(Cole Porter) Body And Soul (Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton)

(Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton) The Man I Love / I Loves You, Porgy (George Gershwin, Ira Gershwin)

(George Gershwin, Ira Gershwin) You’ve Got A Friend (Carole King)

(Carole King) What’s Going On (Al Cleveland, Marvin Gaye, Renaldo ‘Obie’ Benson)

(Al Cleveland, Marvin Gaye, Renaldo ‘Obie’ Benson) Love For Sale (Cole Porter)

(Cole Porter) Madalena (Ivan Lins, Ronaldo Souza)

(Ivan Lins, Ronaldo Souza) Air Mail Special (Benny Goodman, James Mundy, Charlie Christian)

(Benny Goodman, James Mundy, Charlie Christian) Passion Flower (Billy Strayhorn, Milton Raskin)

(Billy Strayhorn, Milton Raskin) I Can’t Get Started (Vernon Duke, Ira Gershwin)

(Vernon Duke, Ira Gershwin) How High The Moon (Morgan Lewis, Nancy Hamilton)