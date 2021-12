Ella Fitzgerald à Nice en 1972 (1/2)

Ella Fitzgerald au Festival de Jazz de Nice le 18 juillet 1972.

Pour donner une idée de la popularité d’Ella Fitzgerald en 1972, on peut rappeler que c’est elle qui fut la star choisie cette année-là pour chanter à la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, événement sportif parmi les plus populaires aux États-Unis. Elle y avait rendu un vibrant hommage à son cher Louis Armstrong qui nous avait quittés, six mois plus tôt…

Ella Fitzgerald (voix)

Tommy Flanagan (piano)

Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

Them There Eyes (Doris Tauber, Maceo Pinkard, William J. Tracey)

At Long Last Love (Cole Porter)

Begin The Beguine (Cole Porter)

Spring Can Really Hang You Up The Most (Thomas J. Wolf Jr., Frances Landesman)

You've Got A Friend (Carole King)

What's Going On (Alfred W. Cleveland, Marvin P. Gaye, Renaldo Benson)

Love For Sale (Cole Porter)

Madalena (Ivan Guimaraes Lins, Ronaldo Pires Monteiro de Souza)

The Way You Look Tonight (Jerome Kern)

Passion Flower (Edward Kennedy Ellington, Billy Strayhorn)

It's All Right With Me (Cole Porter)

Flying Home (Benny Goodman, Lionel Hampton)