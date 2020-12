Ella Fitzgerald à Juan-les-Pins en 1969 (2/2)

Ella Fitzgerald au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 29 juillet 1969.

En 1969, Ella Fitzgerald est au sommet de sa carrière. Quelle que soit la chanson dont elle s’empare, un standard du jazz, une bossa nova, une musique de film ou un tube des Beatles, elle en fait un petit chef-d’œuvre. Et quand elle s’approprie « Sunshine Of Your Love », la chanson du groupe Cream, Jack Bruce, Eric Clapton et Ginger Baker sont aux anges…

Ella Fitzgerald (voix)

Tommy Flanagan (piano)

Frank De La Rosa (contrebasse)

Ed Thigpen (batterie)

Sunshine Of Your Love (Jack Bruce, Eric Clapton, Pete Brown) / Work Song (Nat Adderley, Oscar Brown Jr)

Hey Jude (John Lennon, Paul McCartney)

Cabaret (John Kander, Fred Ebb)

Useless Landscape (Antônio Carlos Jobim, Ray Gilbert)

Verdandi (Tommy Flanagan)

A House Is Not A Home (Burt Bacharach, Hal David)

A Man And A Woman (Francis Lai, Pierre Barouh)

Alright, Okay, You Win (Sid Wyche, Mayme Watts)

One Note Samba (Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça)

People (Jule Styne, Bob Merrill)

Ella Fitzgerald And Duke Ellington – Côte D'Azur Concerts (Verve Records – 314539033-2)

Misty (Erroll Garner, Johnny Burke)

Mack The Knife (Kurt Weill, Bertolt Brecht, Marc Blitzstein)