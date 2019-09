Ella Fitzgerald à Antibes Juan-les-Pins en 1981 (2/2)

Ella Fitzgerald chérissait particulièrement le Festival de Jazz d'Antibes Juan-les-Pins, depuis qu’en 1964 elle avait rendu hommage aux insectes de la Pinède Gould. En plein concert, interrompue par les cigales qui chantaient à tue-tête, elle décide d'improviser une mélodie qu’elle nommera « The Cricket Song » et qui deviendra un incontournable de son répertoire. Ella est souvent revenue à Antibes Juan-les-Pins et dans des contextes variés, y compris en 1981 où elle était entourée d’une section rythmique de tout premier plan : Jimmy Rowles au piano, Keter Betts à la contrebasse et Bobby Durham à la batterie…

Ella Fitzgerald (voix)

Jimmy Rowles (piano)

Keter Betts (contrebasse)

Bobby Durham (batterie)