Eliane Elias à Paris en 1995

Eliane Elias au Club Manhattan de Disneyland Paris le 31 mars 1995.

Eliane Elias est une artiste précoce qui a fait ses débuts professionnels, dès l'âge de 17 ans, avec ses compatriotes Toquinho et Vinícius de Moraes, avant de s’installer à New York, à 20 ans, et d'intégrer l’année suivante le fameux groupe Steps Ahead, co-dirigé à l’époque par Mike Mainieri et Michael Brecker. Puis elle va côtoyer beaucoup d’autres pointures comme Herbie Hancock, Joe Henderson, Gilberto Gil ou encore Caetano Veloso...

Eliane Elias (voix, piano)

Marc Johnson (basse)

Satoshi Takeishi (batterie)

Bye Bye Blackbird (Ray Henderson, Mort Dixon)

Águas de Março (Antônio Carlos Jobim) / Água de Beber (Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes)

Chega De Saudade (Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes)

Jazz Influence (Influência Do Jazz) (Carlos Lyra)

Desafinado (Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça)