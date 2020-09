Eliane Elias à Marciac en 2005

Eliane Elias au Festival Jazz in Marciac le 05 août 2005.

Nos partenaires de l’Ina de vous offrent un coup de cœur personnel, un concert qui les a marqués. Nous avons débuté cette série au printemps, avec les ingénieurs du son Christophe Jolibois et Jonathan Fitoussi qui avaient choisi respectivement Joachim Kühn et Pharoah Sanders. C’est désormais au tour de la documentaliste multimédia Ani Lauzzana. Son choix s’est porté sur la plus newyorkaise des pianistes et chanteuses brésiliennes, Eliane Elias, que l'on retrouve ici en mode cocooning, ce qui tombe très bien...

Eliane Elias (voix, piano)

Gustavo Saiani (guitare)

Lincoln Goines (basse)

Paulo Braga (battarie)

Call Me (Tony Hatch)

(Tony Hatch) Baubles, Bangles And Beads (Alexandre Borodin, Robert Wright, George Forrest)

(Alexandre Borodin, Robert Wright, George Forrest) Chega De Saudade (Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes)

(Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes) Doralice (Dorival Caymmi, Antônio Almeida)

(Dorival Caymmi, Antônio Almeida) Tangerine (Victor Schertzinger, Johnny Mercer)

(Victor Schertzinger, Johnny Mercer) Desafinado (Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça)

(Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça) Garota De Ipanema (The Girl from Ipanema) (Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes)

(Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes) Só Danço Samba (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes)