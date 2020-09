Eddy Louiss Multicolor Feeling à Antibes Juan-les-Pins en 1986 (2/2)

Eddy Louiss Multicolor Feeling au Festival de Jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 25 juillet 1986.

Au sein de l’orchestre de son père, Eddy Louiss jouait du jazz, de la rumba, du tango et de toutes les musiques de danse en vogue dans les années 50. Tout au long de sa carrière, il conservera cette ouverture à tous les styles de musique, avec un véritable penchant pour la fête. Et c’est justement dans un esprit de fête qu’il présente en 1986 le Multicolor Feeling, cet orchestre avec lequel il donne libre cours à son amour pour les grandes formations...

Eddy Louiss (direction et orgue)

Antoine Illouz et Philippe Slominski (trompette)

Jean-Louis Pommier et Lionel Jouot (trombone)

Xavier Cobo (flûte et saxophone alto)

François Couturier (piano)

Paul Breslin (guitare, voix)

Marc-Michel Le Bevillon (contrebasse)

François Laizeau et Thierry Arpino (batterie)

Español (Eddy Louiss)

Rikitikitak (Paul Breslin)

Histoire De Fou (Eddy Louiss)

BILLIE, un documentaire de James Erskine au cinéma le 30 septembre