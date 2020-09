Eddy Louiss Multicolor Feeling à Antibes Juan-les-Pins en 1986 (1/2)

Eddy Louiss Multicolor Feeling au Festival de Jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 25 juillet 1986.

Eddy Louiss, un enfant de la balle qui joue et chante dans la formation de son père, Pierre Louise, excellent trompettiste et guitariste, ce qui ne l'empêche pas d'étudier très sérieusement l'harmonie au conservatoire. Il intègre dans son jeu de piano tous ces rythmes et toutes ces couleurs et participe en tant que chanteur à la fabuleuse épopée des Double Six. Il rencontre l'orgue grâce à Lou Bennett et se forge très vite sur cet instrument une technique et un son personnels qui vont séduire tant les grands du jazz que ceux de la chanson. Au milieu des années 80, il présente la première mouture du Multicolor Feeling, une grande formation qui réunit d’excellents musiciens comme vous allez pouvoir l’entendre…

Eddy Louiss (direction et orgue)

Antoine Illouz et Philippe Slominski (trompette)

Jean-Louis Pommier et Lionel Jouot (trombone)

Xavier Cobo (flûte et saxophone alto)

François Couturier (piano)

Paul Breslin (guitare, voix)

Marc-Michel Le Bevillon (contrebasse)

François Laizeau et Thierry Arpino (batterie)