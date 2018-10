Eddy Louiss à Paris en 1983 (2/2)

Adolescent, Eddy Louiss a fait ses premières armes au piano avec Pierre Louiss, son père, trompettiste et chef d’orchestre, en jouant du jazz, de la rumba, du tango et tous les genres de musiques de danse en vogue à cette époque. Il conservera pendant toute sa carrière cette ouverture à tous les styles de musique, avec un vrai penchant pour l'aspect festif. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il donnera naissance au Multicolor Feeling, cet orchestre à géométrie variable avec lequel il se produit dans le monde entier en déclarant : « Ces musiques sont faites d'abord pour rassembler. Si, au départ, l'isolement a pu faire la force et l'originalité de ces musiques, une nouvelle force viendra, maintenant, en les mélangeant »…

Eddy Louiss (orgue)

Hamid Belhocine, Jacques Bolognesi, Jean-Marc Welch (trombone)

Francis Cournet, Jim Cuomo, Richard Foy, Bob Garcia, François Pettier, Jean-Pierre Solves (saxophones)

Michel Peyratout (basse)

Abdou M'Boup, Sydney Haddad (percussions)

André Ceccarelli (batterie)

5/4 (Eddy Louiss)

(Eddy Louiss) Samba (Eddy Louiss) / Amazing Grace (Traditionnel)