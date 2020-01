Duke Ellington à Dakar en 1966

Le 1er Festival Mondial des Arts Nègres fut organisé à Dakar, du 1er au 24 avril 1966, à l'initiative de la revue Présence Africaine et de la Société africaine de culture, par le président poète sénégalais Léopold Sédar Senghor afin de « parvenir à une meilleure compréhension internationale et interraciale, d’affirmer la contribution des artistes et écrivains noirs aux grands courants universels de pensée et de permettre aux artistes noirs de tous les horizons de confronter les résultats de leurs recherches ». Au programme : arts plastiques, littérature, musique, danse, cinéma et personnalités venues du monde entier : Aimé Césaire, Jean Price-Mars, André Malraux, Joséphine Baker, Langston Hughes et Duke Ellington…

Duke Ellington (piano)

Cat Anderson (trompette)

Cootie Williams (trompette)

Herbie Jones (trompette)

Mercer Ellington (trompette)

Buster Cooper, (trombone)

Chuck Connors, (trombone)

Lawrence Brown (trombone)

Johnny Hodges, (saxophone alto)

Russell Procope (saxophone alto)

Paul Gonsalves (saxophone ténor)

Jimmy Hamilton (saxophone ténor et clarinette)

Harry Carney (saxophone baryton)

John Lamb (contrebasse)

Sam Woodyard (batterie)