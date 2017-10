Dizzy Gillespie à Paris en 1971 (2/2)

Avant de poursuivre notre célébration du centenaire de la naissance de Dizzy Gillespie, voici comment Alain Gerber analyse la manière dont Dizzy aura toujours mis en avant le pitre qui sommeillait en lui : « Pas vu, pas pris. Timide et délicat, il a fait le zouave par pudeur de sa pudeur, mais aussi pour soustraire sa musique à la tentation du divertissement. Et ce qui caractérise cette musique, au fond, c’est un sérieux mortel. Mortel pour les esprits frivoles »…

The Giants Of Jazz

Dizzy Gillespie (trompette)

Sonny Stitt (saxophones alto et ténor)

Kai Winding (trombone)

Thelonious Monk (piano)

Al McKibbon (contrebasse)

Art Blakey (batterie)

Wee (Allen's Alley) (Denzil Best)

Blue Monk (Thelonious Monk)

Tin Tin Deo (Dizzy Gillespie, Chano Pozo)

Night In Tunisia (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)

Dizzy Gillespie à New York le 4 mars 1961

Dizzy Gillespie (trompette)

Leo Wright (saxophone alto)

Art Davis (contrebasse)

Chuck Lampkin (batterie)

Ray Barretto (percussions)

Manteca (Dizzy Gillespie, Chano Pozo)

